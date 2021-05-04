Источник: «Спартак» выбрал Жардима основным кандидатом на пост нового тренера

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Московский «Спартак» выбрал португальца Леонарду Жардима в качестве основного кандидата на пост нового главного тренера команды.
Источник: «Спартак» выбрал Жардима основным кандидатом на пост нового тренера
  • Reuters

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, в настоящий момент стороны договариваются об условиях соглашения. В случае неудачных переговоров с 46-летним специалистом «Спартак» рассматривает вариант с приглашением наставника «Славии» Индржиха Трпишовски.

Жардим с 2014 по 2018 год и в 2019-м тренировал «Монако». Он приводил монегасков к победе в чемпионате Франции.

Ранее агент Лахтер высказался о возможном назначении Жардима главным тренером «Спартака».

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