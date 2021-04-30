Агент Лахтер высказался о возможном назначении Жардима главным тренером «Спартака»

Агент Деннис Лахтер поделился мнением по поводу того, какой тренер мог бы подойти московскому «Спартаку».

«Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча», — цитирует агента «РБ Спорт».

Он отметил, что Жардим уже полтора года без команды, но остаётся в списке лучших тренеров.

«Жардим смотрит игры «Спартака», и, если клубу он интересен, могу его привести. Он отказался ехать в Катар за €7 млн, хотя проект с учётом ЧМ-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги», — добавил Лахтер.

Нынешний тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил о своём намерении покинуть команду летом 2021 года по истечении срока действия контракта.

Жардим с 2014-го по 2018-й и в 2019 годах тренировал «Монако». Он приводил монегасков к победе в чемпионате Франции.

Ранее Франко Камоцци рассказал, какие футболисты пришли в «Спартак» по его рекомендации.