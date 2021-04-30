Агент Лахтер высказался о возможном назначении Жардима главным тренером «Спартака»

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Агент Деннис Лахтер поделился мнением по поводу того, какой тренер мог бы подойти московскому «Спартаку».
Агент Лахтер высказался о возможном назначении Жардима главным тренером «Спартака»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча», — цитирует агента «РБ Спорт».

Он отметил, что Жардим уже полтора года без команды, но остаётся в списке лучших тренеров.

«Жардим смотрит игры «Спартака», и, если клубу он интересен, могу его привести. Он отказался ехать в Катар за €7 млн, хотя проект с учётом ЧМ-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги», — добавил Лахтер.

Нынешний тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил о своём намерении покинуть команду летом 2021 года по истечении срока действия контракта.

Жардим с 2014-го по 2018-й и в 2019 годах тренировал «Монако». Он приводил монегасков к победе в чемпионате Франции.

Ранее Франко Камоцци рассказал, какие футболисты пришли в «Спартак» по его рекомендации.

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