Камоцци рассказал, какие футболисты пришли в «Спартак» по его рекомендации

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Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, какие игроки пришли в клуб по его рекомендациям.
Камоцци рассказал, какие футболисты пришли в «Спартак» по его рекомендации
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Моё сотрудничество со «Спартаком» длилось пять лет. У игроков, которых я предложил купить, таких как Соболев, Ларссон, Умяров и Мозес, сейчас всё хорошо. Поэтому я очень рад за них. Настало время начать что-то новое. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на новость об уходе Камоцци из клуба.

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