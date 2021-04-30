Камоцци рассказал, какие футболисты пришли в «Спартак» по его рекомендации
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
«Моё сотрудничество со «Спартаком» длилось пять лет. У игроков, которых я предложил купить, таких как Соболев, Ларссон, Умяров и Мозес, сейчас всё хорошо. Поэтому я очень рад за них. Настало время начать что-то новое. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».
После 27 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на новость об уходе Камоцци из клуба.