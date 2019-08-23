Чемпион Европы по футболу Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»

Короткая ссылка
Французский футбольный клуб «Лилль» приобрёл у немецкой «Баварии» права на 22-летнего португальского полузащитника Ренату Саншеша.
Чемпион Европы по футболу Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»
  • © Oryk HAIST/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «догов».

Контракт «Лилля» с Саншешем рассчитан на четыре года. По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно €25 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках чемпионата Германии по футболу, в которых отметился одним забитым мячом. Кроме того, Саншеш является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что «Бавария» провела презентацию бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить