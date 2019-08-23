Чемпион Европы по футболу Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»
- © Oryk HAIST/SVEN SIMON
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт «догов».
Контракт «Лилля» с Саншешем рассчитан на четыре года. По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно €25 млн.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках чемпионата Германии по футболу, в которых отметился одним забитым мячом. Кроме того, Саншеш является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.
Ранее сообщалось, что «Бавария» провела презентацию бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.