СМИ: Тедеско может возглавить «Ганновер»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в немецком «Ганновере».

Как сообщает Bild, помимо Тедеско, в список кандидатов на пост главного тренера «Ганновера» входят Тим Вальтер, Ян Циммерманн и наставник «Падерборна» Штеффен Баумгарт, который уже контактировал с руководством клуба и считается фаворитом в данной борьбе.

35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.

Ранее появилась информация, что экс-тренер «Бенфики» подписал контракт со «Спартаком».