Источник: экс-тренер «Бенфики» подписал контракт со «Спартаком»

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Бывший главный тренер португальской «Бенфики» Руй Витория возглавил московский футбольный клуб «Спартак».
Источник: экс-тренер «Бенфики» подписал контракт со «Спартаком»
  • Reuters

Как сообщили RT источники, знакомые с ситуацией, 51-летний португалец уже подписал контракт со «Спартаком».

Детали соглашения не уточняются.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, под его руководством команда дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.

Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 по декабрь 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» выбрал Леонарду Жардима основным кандидатом на пост нового тренера.

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