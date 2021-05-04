Источник: экс-тренер «Бенфики» подписал контракт со «Спартаком»
- Reuters
Как сообщили RT источники, знакомые с ситуацией, 51-летний португалец уже подписал контракт со «Спартаком».
Детали соглашения не уточняются.
Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, под его руководством команда дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.
Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 по декабрь 2021 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» выбрал Леонарду Жардима основным кандидатом на пост нового тренера.