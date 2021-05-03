Неубедительная заявка: почему победа «Спартака» над «Арсеналом» оставила открытым вопрос о путёвке в Лигу чемпионов

«Спартак» в рамках 28-го тура РПЛ одержал тяжёлую выездную победу над одним из аутсайдеров лиги, «Арсеналом» (2:1), и поднялся на второе место в турнирной таблице. В составе красно-белых отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон, а Виктор Мозес отдал две результативные передачи. При этом гости допускали ошибки в обороне и вновь отметились автоголом. Свои ворота поразил Илья Кутепов, который затем получил травму.

Матч «Арсенал» — «Спартак» в рамках 28-го тура РПЛ неожиданно превратился в один из ключевых в концовке сезона. Разгромное поражение «Локомотива» в Санкт-Петербурге дало шанс красно-белым в случае победы обойти прямого конкурента и подняться на второе место, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. При этом сражающимся за выживание тулякам тоже необходимо было набирать три очка, ведь даже ничья лишала их последних шансов на прямое сохранение места в премьер-лиге без необходимости участвовать в стыковых встречах с представителем ФНЛ.

В результате подопечные Доменико Тедеско всё же оказались сильнее — 2:1, но при этом провели очередную невзрачную игру. Если до забитого Александром Соболевым мяча гости смотрелись достаточно неплохо, то после, видимо, решили сделать ставку на удержание, за что и поплатились.

Никуда не делись традиционные для «Спартака» ошибки в защите. Впрочем, это неудивительно, учитывая экспериментальное сочетание в центре обороны Самуэль Жиго — Илья Кутепов — Илья Гапонов. Павла Маслова из-за травмы вновь не оказалось даже в заявке, а Георгия Джикию решили поберечь в преддверии матча с «Химками».

В результате в конце первого тайма защитная линия москвичей дала сбой. После прострела Луки Джорджевича с левого фланга Кутепов, который был первым на мяче, неожиданно срезал мяч в дальний угол с рикошетом от штанги. Достаточно симптоматично, что этот автогол для стал красно-белых третьим после возобновления сезона. В матчах с «Динамо» и «Ростовом» собственные ворота поражал Маслов.

А в начале второго тайма в довершение всех бед Кутепов получил травму. Вместо него на поле пришлось выходить не до конца готовому Джикии. Позже не смог продолжить игру и Гапонов. Его заменил 19-летний Руслан Литвинов. И в концовке «Арсенал» едва не воспользовался проблемами соперника в обороне. На 85-й минуте после подачи с левого полуфланга Жиго в штрафной упустил Джорджевича, а Джикия — Валерия Громыко, и последний чуть не отправил мяч в дальний угол.

На левом фланге обороны у «Спартака» в разрушении традиционно не всегда дорабатывал Виктор Мозес. В частности, именно он в эпизоде с автоголом Кутепова не уследил за Джорджевичем и позволил ему совершить рейд по бровке и сделать результативную подачу. Зато в созидании к нигерийцу никаких претензий быть не может, ведь он стал автором двух голевых передач. Сначала легионер с правого фланга выполнил идеальный кросс на Соболева, а затем нашёл в штрафной передачей Джордана Ларссона.

На противоположном краю очень хорош был Роман Зобнин, подменявший дисквалифицированного Айртона. Россиянин традиционно выполнил огромный объём работы и сделал всё, чтобы в его зоне соперник практически не появлялся. При этом он регулярно подключался к атакам команды и даже нанёс пару ударов по чужим воротам.

Также необходимо отметить Алекса Крала, который в опорной зоне не только успешно действовал в разрушении, но и грамотными передачами начинал наступление красно-белых. Достаточно вспомнить великолепную диагональ чеха на Мозеса в эпизоде с голом Ларссона, после которой Виктор ворвался в чужую штрафную.

В атаке традиционно полезно действовал Соболев. По сути, после его гола игра «Спартака» свелась к выносам на чужую половину поля. И Александр умудрялся выигрывать большую часть верховых единоборств. Благо в данном компоненте он один из лучших в РПЛ. А гол стал форварду наградой за труды. Теперь в активе футболиста сборной России 13 мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата России, восемь из которых — после возобновления сезона. Не ушёл с поля без гола и Ларссон, который отличился в национальном первенстве в 14-й раз и является лучшим бомбардиром команды. В списке лучших снайперов турнира швед уступает только зенитовцам Сердару Азмуну (19) и Артёму Дзюбе (16).

Наконец, нельзя не отметить Александра Селихова, который провёл первый за два года матч за основную команду «Спартака». В 2019-м голкипер получил тяжёлую травму ахиллова сухожилия и пропустил около девяти месяцев. После восстановления он уже не смог вытеснить из основы Александра Максименко и даже вынужден был выступать в ФНЛ за фарм-клуб. Но дисквалификация коллеги позволила Селихову вернуться в стартовый состав. В целом он провёл достойный матч и действовал надёжно, а в пропущенном мяче вины вратаря точно нет.

Резюмируя, «Спартак» можно похвалить за то, что команда сумела набрать важнейшие три очка в игре, которая не очень ей давалась. Ведь осечки в матчах с уступающими в классе соперниками в концовках сезона — хроническая болезнь красно-белых. Можно вспомнить недавний разгром от «Уфы» (0:3), домашнее фиаско в игре с «Тамбовом» (2:3) в июле прошлого года или выездное поражение от «Оренбурга» (0:2) в мае 2019-го, которое оставило команду без группового этапа Лиги Европы.

На этот раз подопечным Тедеско удалось взять верх. Однако игра гостей не убедила в том, что теперь они без проблем сохранят второе место. Никто не удивится, если десятикратный чемпион России потеряет очки в матчах с «Химками» и «Ахматом» и пропустит вперёд «Локомотив».