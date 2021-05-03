«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ

Московский «Спартак» на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе красно-белых на 21-й и 76-й минутах отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Причём в обоих случаях им ассистировал Виктор Мозес. На 45-й минуте в свои ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52). «Арсенал» (23) находится на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что Ларссон снова вышел на чистое третье место в списке бомбардиров РПЛ.