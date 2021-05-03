Дзюба в костюме Дэдпула, ролик «Город золотой» и салют в Петербурге: как «Зенит» праздновал третье чемпионство подряд

В Санкт-Петербурге эмоционально отпраздновали завоевание «Зенитом» третьего подряд чемпионства. Главным действующим лицом церемонии награждения стал Артём Дзюба, который вышел в костюме героя комиксов Дэдпула. А Сергея Семака, завоевавшего с командой очередной титул, подопечные долго подбрасывали в воздух. Специально для болельщиков прямо возле стадиона организовали праздничный концерт и грандиозный салют, а на стрелке Васильевского острова зажгли факелы на ростральных колоннах.

«Костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться»

Несмотря на то, что в спорте не принято заранее готовиться к торжественным церемониям, было очевидно: в случае победы «Зенита» над «Локомотивом» болельщиков ждёт насыщенная праздничная программа. В итоге футболистам удалось не подвести своих поклонников. Разгром со счётом 6:1 позволил им в третий раз подряд и в седьмой в общей сложности стать чемпионами России. Этому событию клубная пресс-служба посвятила специальный ролик «Город золотой».

Под небом голубым

Есть #ГородЗолотой.



Мы — чемпионы! В третий раз подряд! pic.twitter.com/qLIBlAYyiy — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021

А сразу по окончании встречи прямо на поле «Газпром Арены» состоялась церемония награждения. И если главным героем игры стал оформивший хет-трик Сердар Азмун, то после неё равных не было Артёму Дзюбе. Нападающий на удивление всех собравшихся вышел на газон в костюме известного героя комиксов Дэдпула. А золотую медаль, полученную из рук президента РФС Александра Дюкова, капитан сборной России отдал младшему сыну.

«Это Дэдпул. Он умеет всё, а самое лучшее — регенерация. Так что это я. Данный костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить. Сейчас дойду до раздевалки и сниму костюм. Очень жарко. Я в шлеме чуть не задохнулся. Пойдём радоваться. Не знаю, каким будет следующий костюм. Может, Скорпиона или Бэтмена», — объяснил Дзюба в эфире «Матч ТВ».

К слову, образ спортсмена в Twitter оценил даже голливудский актёр Райан Рейнольдс, который и сыграл персонажа в двух полнометражных фильмах. В итоге Артём прямо в костюме поднял над головой чемпионский кубок.

Остальные футболисты «Зенита» выглядели не столь необычно. Многие по традиции привели на церемонию награждения детей. А Вильмар Барриос, ставший чемпионом России в третий раз подряд, вышел на поле с флагом родной Колумбии. Некоторые футболисты, как, например, Алексей Сутормин, от бурного празднования достаточно быстро охрипли. А Азмун от переизбытка эмоций просто с трудом подбирал слова на двух языках — русском и английском.

В свою очередь, Магомед Оздоев, напротив, отнёсся к произошедшему достаточно спокойно.

«Думаю, самые большие эмоции были после первого чемпионства. А сейчас — да, приятно. Тяжёлый год получился, и добиться такого исторического результата — это прекрасно. Наверное, спустя несколько дней поймём, чего мы добились на самом деле... Чтобы в Европе выступать, надо становиться чемпионом страны. Надеюсь, на этот раз намного лучше сложится наша судьба в еврокубках», — подчеркнул полузащитник.

Традиционно спокоен оказался и Сергей Семак, хотя он стал первым тренером в истории, который трижды подряд привёл «Зенит» к чемпионству. Мало того, специалист сравнялся с Юрием Сёминым и Леонидом Слуцким по количеству итоговых побед в Премьер-лиге. Разумеется, футболисты не обошлись без традиционного подбрасывания тренера в воздух.

«Не так важно, сколько у меня теперь титулов. Важно, что мы выиграли. Мы счастливы. Ребята — молодцы. Это подарок для болельщиков. Ребята выдали яркую игру, забили много красивых мячей. Поздравляю поклонников и команду с заслуженным чемпионством. То, что это третья победа подряд, — круто. Легко не бывает никогда. Конечно, сезон получился для нас сложным, но мы в нужный момент собираемся, все отдают всё ради команды. Каждый год «Зенит» был хорош по-своему. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то из предыдущих версий команды. Всегда было очень непросто», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Между тем в Санкт-Петербурге массовое празднование очередного чемпионства «Зенита» только начиналось. На стрелке Васильевского острова традиционно зажгли факелы на ростральных колоннах, а на стадионе стартовал концерт, который завершился грандиозным салютом. Болельщики продолжали отмечать успех любимой команды всю ночь.

«Они спокойно будут побеждать в РПЛ ближайшие пять-семь лет»

В адрес сине-бело-голубых продолжали поступать всё новые поздравления. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал итоговую победу коллектива из Северной столицы абсолютно заслуженной и похвалил штаб Семака за хорошую работу. Присоединился к нему и бывший наставник отечественной национальной команды Фабио Капелло.

«Очень рад за «Зенит» и отдельно — за Семака. Он отличный парень и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, являлся большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе. Я уверен, Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», — приводит слова итальянца «Чемпионат».

Отдал должное молодому специалисту даже экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин, который призвал не обращать внимание на критику в адрес коллеги, которая неоднократно звучала по ходу сезона.

«Она всегда будет, а Сергей Богданович её правильно воспринял. У нас любят своих критиковать», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

А по словам бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы, петербуржцы под руководством Семака могут превратиться в России в настоящего гегемона по примеру мюнхенской «Баварии» в Германии.

«Они спокойно будут побеждать в РПЛ ближайшие пять-семь лет. Почему нет? Нужно лишь развивать молодёжь, делать грамотные и точечные трансферы. Верю, что всё получится! Очень хочу, чтобы в следующем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» выступил лучше, чем в прошлом году. Мне было стыдно за команду, больше нет желания испытывать эти грустные эмоции. Очень хочется видеть победы «Зенита» не только в России, но и в Европе», — отметил чех.

В свою очередь, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Зенит» «выиграл унизительно» и тем самым ясно дал понять, какая команда на сегодняшний день является сильнейшей в стране. Остался солидарен с ним известный актёр и музыкант Михаил Боярский.

«Что тут можно говорить? Результат налицо и кроме восхищения ничего не вызывает. Только салют в честь чемпионства может сказать лучше меня. Когда футболист не бьёт по мячу, то бьют пушки. Вот пусть пушки и скажут, что такое «Зенит». Салют в честь клуба — это самое главное», — цитирует Боярского Sport24.

Впрочем, далеко не все отнеслись к третьему подряд чемпионству петербуржцев позитивно. Некоторые припомнили последние провалы команды в еврокубках, отметив, что именно они демонстрируют реальный уровень подопечных Семака. А по мнению депутата Госдумы Игоря Лебедева, секрет клуба заключается в деньгах.

«Дайте финансирование, которое есть у «Зенита», любому клубу РПЛ, и он станет чемпионом. Спорт делают деньги. Дайте «Локомотиву» финансирование «Барселоны», и больше не будете иметь ни одной команды, претендующей на золото. Когда клуб имеет возможность покупать игроков за 30-40-50 млн, не задумываясь о фейр-плее… У «Тамбова» денег нет, где он? У «Зенита» деньги есть, и он чемпион. А отсюда уже идёт и команда, и тренер», — объяснил депутат.

А актёр Валерий Баринов отказался сравнивать «Зенит» со «Спартаком» Олега Романцева, поскольку красно-белые в отличие от петербуржцев добивались серьёзных результатов на международном уровне.

«Тот «Спартак» был убедителен в Европе. Но в принципе ненормально, когда одна команда выигрывает девять чемпионств подряд, как и «Зенит» три раза кряду. Надо сразу бить тревогу. Значит, что-то не так в нашем футбольном королевстве», — предположил актёр.

Поздравил сине-бело-голубых с чемпионством даже известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он также пожелал «Зениту» из «команды для внутреннего пользования» превратиться в коллектив, который будет конкурентоспособен и в еврокубках.

«А так я очень рад за петербуржцев, рад за Дзюбу, который прекрасен и в форме, и без формы, и в костюме супергероя», — отметил Губерниев.