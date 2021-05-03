В «Уфе» не исключили организацию чемпионского коридора перед игрой с «Зенитом»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу возможной организации чемпионского коридора для петербургского «Зенита» перед матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Насчёт чемпионского коридора мы ещё не думали. Но обсудим с командой, примем решение. Посоветуемся», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее появилось видео, как футболисты «Зенита» подбрасывают Семака после чемпионства.

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