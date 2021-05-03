Появилось видео, как футболисты «Зенита» подбрасывают Семака после чемпионства
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте клуба.
«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).
Ранее Алексей Миллер заявил, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России по футболу.
🏆💙 Все будет СБС! #ГородЗолотойpic.twitter.com/0apjosmoHf— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021