Появилось видео, как футболисты «Зенита» подбрасывают Семака после чемпионства

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видео, на котором игроки команды подбрасывают главного тренера Сергея Семака после завоевания чемпионского титула.

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте клуба.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее Алексей Миллер заявил, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России по футболу.