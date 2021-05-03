Миллер заявил, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России по футболу

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил петербургский футбольный клуб «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу.

«Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился к болельщикам после разгрома в матче с «Зенитом».