«Локомотив» обратился к болельщикам после разгрома в матче с «Зенитом»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» обратился к своим болельщикам после разгрома в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Итог сегодняшней встречи — это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны. Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные. Билеты на следующую игру с «Динамо» для владельцев подписок появятся в продаже завтра утром», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее актёр Валерий Баринов выразил мнение, что при Юрии Сёмине «Локомотив» бы не проиграл со счётом 1:6.

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