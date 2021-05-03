Актёр Баринов считает, что при Сёмине «Локомотив» бы не проиграл со счётом 1:6

Короткая ссылка
Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился эмоциями после поражения от петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Семак переиграл Николича. Странно, что никто не сделал этого раньше. «Локомотив» сегодня бросил играть первым номером — это не их игра, ещё по «Тамбову» было ясно. Почему-то все остальные бросались на «Локомотив» как разъяренные львы, а потом быстро успокаивались. А тут Семак обыграл. Конечно, не на 6:1, потом пошёл просто развал, который теперь войдет в историю. Могу сказать еще, что на всех матчах я видел болельщиков со знаменем, на котором был Сёмин. Сегодня этого не было. Игру проиграли без Сёмина на знаменах. Наверное, не тех фанатов привели. Я уверен в одном — Сёмин бы с таким счётом не проиграл», — цитирует Баринова Sport24.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Зенит» показал роскошную игру в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить