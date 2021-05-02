Губерниев заявил, что «Зенит» показал роскошную игру в матче с «Локомотивом»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу «Зенита» над «Локомотивом» и завоевание петербургским клубом титула чемпиона России.

«Роскошная игра! Если честно, я ожидал борьбы от «Локомотива», но что поделать... Жаль, что так прервалась серия из 11 побед. А «Зенит» — молодцы. Правда, я в таких сериях болею больше за максимальное продолжение банкета. Они вышли мобилизованными, и никакие отступающие факторы на них не влияли», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что ему очень хочется увидеть победы от «Зенита» на европейской арене.

«Меня смущает, что «Зенит» грозно справляется со всеми соперниками в России, а потом неудачно выступает в Европе. Но мы же должны понимать, что у нас в стране не может быть 16 «Зенитов». В Испании тоже нет восьми «Реалов», — добавил Губерниев.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее Михаил Боярский заявил, что «Зенит» доказал, что является лучшей командой страны.

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