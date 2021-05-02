Боярский: «Зенит» доказал, что является лучшей командой страны

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России по футболу.

«Поздравляю «Зенит» с победой! Закономерный результат. Бесспорная победа лучшей команды страны. Доказали это. «Локомотив», не самую плохую команду, сделали как щенков, забили где надо», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее депутат Виталий Милонов выразил уверенность в успешном выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов.