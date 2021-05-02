Милонов уверен в успешном выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на досрочную победу петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Главная победа «Зенита» сегодня — это задел на завтра. В следующем сезоне в Лиге чемпионов порвём всех как Тузик грелку — это 100%, если не будет никаких политических вмешательств. Почему санкции к нам применяют? Потому что боятся нас», — цитирует Милонова Sport24.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее РФС поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.