РФС поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства

Российский футбольный союз (РФС) поздравил петербургский «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.

Как написано в сообщении пресс-службы организации, РФС поздравляет с победой руководство, тренерско-административный штаб, всех сотрудников клуба, игроков и болельщиков команды.

«Желаем петербургскому клубу новых успехов на внутренней арене и в еврокубках!» — говорится в заявлении.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее депутат Игорь Лебедев выразил мнение, что секрет успеха «Зенита» заключается в деньгах.