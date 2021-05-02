Депутат Лебедев считает, что секрет успеха «Зенита» заключается в деньгах

Депутат Госдумы Игорь Лебедев ответил на вопрос, в чём заключается секрет успеха петербургского «Зенита».

«В деньгах. Дайте финансирование, которое есть у «Зенита», любому клубу РПЛ — и он станет чемпионом. Спорт делают деньги. Дайте «Локомотиву» финансирование «Барселоны» — и больше не будете иметь ни одной команды, претендующей на золото», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

По его мнению, когда у клуба есть возможность покупать игроков за большие деньги, не думая о финансовом фейр-плей, к нему приходят результаты.

«У «Тамбова» денег нет, где он? У «Зенита» деньги есть, и он чемпион. А отсюда уже идут и команда, и тренер», — добавил Лебедев.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее в Госдуме прокомментировали досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».