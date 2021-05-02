В Госдуме прокомментировали досрочное завоевание чемпионства «Зенитом»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на досрочную победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» в домашних стенах в борьбе за золотые медали оказался сильнее по всем параметрам. Тем самым взяв реванш за то, что два года назад «Локомотив» выиграл у «Зенита» в Москве и стал чемпионом», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

Он также поздравил болельщиков и главного тренера команды Сергея Семака. По его мнению, чемпионство «Зенита» является заслуженным.

«Пожелаем «Зениту» успешнее представлять нашу страну в Лиге чемпионов, так как прямую путёвку получают пока они», — добавил Лебедев.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее Фабио Капелло назвал Сергея Семака очень сильным тренером после победы «Зенита» в РПЛ.