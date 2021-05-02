Капелло назвал Семака очень сильным тренером после победы «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на досрочную победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Очень рад за «Зенит» и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень, и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе. Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо», —цитирует Капелло «Чемпионат».

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее Властимил Петржела заявил, что «Зенит» станет русской «Баварией».