Петржела: «Зенит» станет русской «Баварией»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о досрочной победе команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

«Очень счастлив, что «Зенит» снова стал чемпионом России! Весь сезон верил, что мы возьмём золотые медали — так и произошло. Это было очень ожидаемо. В России петербургской команде попросту нет конкурентов», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

По его словам, он был удивлён разгромной победе над «Локомотивом» (6:1), который не заслуживал настолько крупного поражения, но «Зенит» играл очень хорошо.

«Зенит» станет русской «Баварией» — они спокойно будут побеждать в РПЛ ближайшие пять-семь лет. Почему нет? Нужно лишь развивать молодёжь, делать грамотные и точечные трансферы. Верю, что всё получится!» — добавил Петржела.

Он также пожелал, чтобы теперь «Зенит» добился результата в Лиге чемпионов.

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее Артём Дзюба поделился впечатлениями от досрочного завоевания титула чемпиона России.