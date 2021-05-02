Дзюба: пора бы уже «Зениту» показать себя в ЛЧ

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился своими впечатлениями от досрочного завоевания чемпионского титула.
Дзюба: пора бы уже «Зениту» показать себя в ЛЧ
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Я думал, что после третьего чемпионства подряд ощущения будут уже не такими острыми. Но сыграли свою роль потрясающая атмосфера и серьёзный соперник. «Локомотив» подошёл к этому матчу с серией побед, хороший раздражитель. Прекрасно, что мы сумели победить крупно и уверенно. Были едины. Спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу. Что дальше? Пора бы уже показать себя в Лиге чемпионов! Хочется сохранить костяк, не хочется ни с кем расставаться, все гаечки притёрлись. Сейчас ещё хотелось бы отдохнуть и подготовиться к сборной морально и физически», — заявил Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» за два тура до финиша чемпионата завоевал титул чемпиона России. Для подопечных Сергея Семака это третье чемпионство подряд.

Ранее футболистам «Зенита» вручили золотые медали за победу в РПЛ.

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