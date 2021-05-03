Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы: как «Зенит» разгромил «Локомотив» и стал чемпионом России в третий раз подряд

«Зенит» разгромил «Локомотив» в домашнем матче 28-го тура РПЛ и в третий раз подряд стал чемпионом России. Петербуржцы забили в ворота соперника шесть мячей, а пропустили только один. Сердар Азмун оформил хет-трик, Артём Дзюба дважды поразил ворота Маринато Гилерме и ассистировал Малкому. А вот Ярослав Ракицкий отметился со знаком минус: во втором тайме он подарил мяч Франсуа Камано и позволил тому сократить разницу в счёте.

Ключевой матч весны

Матч «Зенит» — «Локомотив» стал одним из ключевых в концовке сезона, ведь цена очков в нём была невероятно высока. Петербуржцы в случае победы гарантировали себе третье чемпионство подряд. Железнодорожникам же, выигравшим все 11 встреч в 2021 году, необходимо было продолжить свою серию, чтобы не подпустить отстающий на два очка «Спартак» в борьбе за второе место и попадание в Лигу чемпионов.

При этом в Северной столице москвичи не брали верх с октября 2017-го. Тогда подопечные Юрия Сёмина разгромили соперника со счётом 3:0 благодаря дублю Джефферсона Фарфана и голу Алексея Миранчука. Тот успех во многом укрепил их позиции в роли будущего чемпиона. Мало того, в мае 2018-го именно в домашнем матче с сине-бело-голубыми москвичи гарантировали себе титул. Теперь соперник мог ответить им той же монетой.

В преддверии противостояния власти города разрешили проведение игры с заполняемостью трибун в 75%. Таким образом, футболистам был обеспечен практически докоронавирусный антураж.

Обе команды подошли к важнейшей встрече почти без потерь. «Зениту» не мог помочь только Деян Ловрен, которого в стартовом составе ожидаемо заменил Дмитрий Чистяков. В заявке гостей не оказалось давно травмированного Михаила Лысова. Зато вернулся в строй Маринато Гилерме, который вынужден был пропустить два матча РПЛ из-за дисквалификации, полученной за оскорбительные жесты в адрес фанатов во время дерби со «Спартаком». Семак же вновь получил возможность использовать в деле лучшего бомбардира РПЛ Сердара Азмуна, который пропустил встречу с «Ротором» по аналогичной причине.

Спорный гол Дзюбы

Болельщики ждали матча в Санкт-Петербурге с огромным интересом, но, к сожалению, интрига в нём умерла ещё в первом тайме. Причём игра могла сложиться совсем по-другому. «Локомотив» начал встречу достаточно активно, а на восьмой минуте упустил супермомент для того, чтобы выйти вперёд. Станислав Мухин после удачного отскока от защитника, казалось, без помех бил практически наверняка из пределов штрафной, но попал в перекладину.

Второй ключевой эпизод произошёл в середине 45-минутки. Мацей Рыбусь совершил грубую ошибку, возле чужой штрафной подарив мяч Сердару Азмуну. Сам же иранец в результате паники в обороне соперника вышел почти один на один с Гилерме, но не сумел его переиграть. Справился натурализованный бразилец и с добиванием Малкома. Далее мяч очень неудачно отскочил от Мухина прямо на Артёма Дзюбу, и нападающий, красиво перебросив вратаря, отправил снаряд в дальний угол.

Однако в самом начале атаки форвард врезался локтем в лицо Рыбусю, разбив ему нос, и гости требовали зафиксировать фол и отменить гол. Но Сергей Карасёв, посоветовавшись с коллегами на VAR, всё же указал на центр.

Выйдя вперёд, «Зенит» получил возможность навязывать «Локомотиву» свою игру. Петербуржцы надёжно оборонялись низким блоком, а при каждом удобном случае организовывали быстрые контратаки. И медлительные Пабло и Ведран Чорлука далеко не всегда справлялись с техничными оппонентами. Не стало большой проблемой для хозяев даже повреждение Вендела, который после первого гола потянул заднюю поверхность бедра и вынужден был попросить замену.

В концовке тайма подопечные Сергея Семака окончательно добили оппонента. Сначала Азмун головой нанёс сильный точный удар в противоход вратарю после подачи Себастьяна Дриусси с правого фланга. А затем Дзюба заработал пенальти для своей команды. Пабло уже в добавленное арбитром время влетел в ноги оппоненту, пытаясь помешать ему замкнуть прострел. 11-метровый реализовал всё тот же Азмун, который оформил дубль и довёл количество голов в текущем сезоне РПЛ до 18.

Капитуляция Гилерме

Во второй половине встречи избиение «Локомотива» продолжилось. Не успели команды вернуться на поле, как Азмун оформил хет-трик и довёл количество голов в текущем сезоне РПЛ до 19. Иранец спокойно замкнул дальнюю штангу после заброса Малкома с правого фланга. За нападающим в данной ситуации не уследил Рыбчинский.

А железнодорожники продолжали ошибаться так, как ещё не ошибались в нынешнем году никогда. В частности, грубые помарки допускал прежде надёжный Гилерме. Спустя несколько минут он не слишком удачно сыграл на выходе, столкнувшись с Дзюбой и Чорлукой, и кулаком только выбил мяч прямо на Азмуна. Сердар в касание попытался перебросить оппонента, но попал в перекладину. Однако первым на добивании оказался Дзюба.

Помогла железнодорожникам встрепенуться лишь курьёзная ошибка Ярослава Ракицкого. Получив мяч от Андрея Лунёва в собственной штрафной, украинец слишком близко подпустил к себе Франсуа Камано и позволил ему выбить снаряд у себя из-под ног. Вторым касанием гвинеец поразил чужие ворота. Карасёв, посовещавшись с помощниками, указал на центр. Любопытно, что буквально тут же африканский нападающий был заменён на Виталия Лисаковича. Также на поле появился Антон Миранчук.

Со свежими силами гостям даже удалось на некоторое время прижать петербуржцев к воротам. И у них были шансы ещё больше сократить отставание в счёте. Например, Фёдор Смолов из пределов штрафной пробил выше. А после выстрела Лисаковича команду спас Лунёв.

Но на 67-й минуте «Зенит» успокоил соперника шестым голом. Малком после передачи Дзюбы из-за пределов штрафной красиво забросил мяч в дальний угол. Гилерме вновь не сумел спасти красно-зелёных. Он, как и все его партнёры, провёл, мягко говоря, не лучшую встречу.

В данном противостоянии железнодорожники пропустили больше мячей, чем в 11 предыдущих матчах года во всех турнирах (5) и прервали впечатляющую победную серию. Красноречивый факт: теперь в понедельник они рискуют опуститься на третье место. Это произойдёт, если «Спартак» на выезде обыграет «Арсенал».

«Зенит» же под руководством Семака стал чемпионом России третий раз подряд и седьмой — в общей сложности. По количеству золотых медалей команда из Северной столицы вышла на второе место и уступает только красно-белым (10). Попутно петербуржцам удалось взять у соперника своеобразный реванш за поражение в 2018-м, которое открыло ему дорогу к титулу.