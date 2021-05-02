Семак стал первым тренером в истории «Зенита», завоевавшим три чемпионства

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил уникальный рекорд в истории клуба.

Семак стал первым тренером в истории клуба, которому удавалось привести команду к завоеванию трёх титулов чемпиона страны. Причём под руководством Семака «Зенит» выиграл золотые медали три раза подряд.

Кроме того, Семак дважды становился чемпионом в составе сине-бело-голубых в роли игрока. То есть всего на его счету пять побед с командой в национальном первенстве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу.