Семак стал первым тренером в истории «Зенита», завоевавшим три чемпионства

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил уникальный рекорд в истории клуба.
Семак стал первым тренером в истории «Зенита», завоевавшим три чемпионства
  • Reuters

Семак стал первым тренером в истории клуба, которому удавалось привести команду к завоеванию трёх титулов чемпиона страны. Причём под руководством Семака «Зенит» выиграл золотые медали три раза подряд.

Кроме того, Семак дважды становился чемпионом в составе сине-бело-голубых в роли игрока. То есть всего на его счету пять побед с командой в национальном первенстве. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу.

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