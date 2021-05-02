«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу
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Сине-бело-голубые гарантировали себе золотые медали после разгромной победы над московским «Локомотивом» в 28-м туре чемпионата.
«Зенит» набрал 61 очко и стал недосягаемым для идущих на втором месте железнодорожников (52) и находящегося на третьей позиции «Спартака» (50).
Таким образом, петербургская команда третий раз подряд стала чемпионом России. Всего же теперь на счету «Зенита» восемь побед в первенстве страны.
Ранее сообщалось, что хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив».