Олич заявил, что травма Влашича может оказаться серьёзной

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал травму хорватского полузащитника команды Николы Влашича.
Олич заявил, что травма Влашича может оказаться серьёзной
  • РИА Новости

«У Влашича проблема с коленом. Он думал, что может продолжить игру, но не смог. Завтра будет обследование. Возможно, травма серьёзная», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.

Влашич получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». Из-за повреждения хорватский хавбек не сумел выйти на второй тайм и был заменён.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен обратиться в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уфой».

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