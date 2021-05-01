ЦСКА намерен обратиться в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уфой»
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«Могли рассчитывать на победу сегодня. Не реализовали свои моменты. Где-то можно сетовать на невезение, но это не оправдание. Надо постараться в оставшихся матчах набрать шесть очков. В конце матча было спорное решение по неназначенному пенальти. Будем обращаться в ЭСК. В других матчах за подобные эпизоды ставили пенальти. Но нам надо самим реализовывать свои моменты. Сегодня проблема в основном только в этом», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
Матч ЦСКА с «Уфой», прошедший в Москве, завершился вничью — 1:1.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Ахмата» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Ротором».