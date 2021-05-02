Закономерный исход: как «Рубин» и «Сочи» оторвались от «Динамо» и ЦСКА в борьбе за путёвку в Лигу Европы

«Рубин» и «Сочи» одержали победы в рамках 28-го тура РПЛ и теперь делят четвёртое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. Казанцы в меньшинстве обыграли прямого конкурента «Динамо» благодаря десяти сейвам Юрия Дюпина. «Сочи» на выезде на последних минутах вырвал три балла у «Краснодара». А ЦСКА разошёлся миром с аутсайдером «Уфой» и рискует впервые за долгое время не попасть в еврокубки.

За два тура до финиша сезона борьба за места в еврокубки в РПЛ обострилась до предела. «Рубин» и «Сочи» одержали важнейшие победы и оторвались от ЦСКА и «Динамо» в турнирной таблице. Теперь эти команды делят четвёртое место, которое даёт возможность принять участие в только созданной Лиге конференций. Мало того, всего очко их отделяет от «Спартака» и три — от «Локомотива», хотя у москвичей остаётся по матчу в запасе.

Но, учитывая ход, который набрали казанцы, никто не удивится, если они воспользуются осечками вышестоящих коллективов и завоюют медали. Если в первой части сезона подопечные Леонида Слуцкого смотрелись достаточно сыро, то в 2021-м представляют собой настоящий монолит. Удивительно, но в девяти матчах РПЛ они одержали семь побед при двух поражениях (от «Химок» и «Краснодара»). Больше баллов на этом отрезке набрали только железнодорожники, которые выиграли все свои матчи.

При этом «Рубин» оказался сильнее во всех противостояниях с прямыми конкурентами: «Спартаком» (2:0), «Зенитом» (2:1), «Сочи» (1:0), «Ростовом» (1:0). Виктория во встрече с «Динамо» стала очередным подтверждением данной тенденции. Казанцы владели мячом меньше соперника, нанесли всего четыре удара при 24 у соперника, но забили два безответных мяча и выиграли.

В очередной раз главным героем в их составе стал Юрий Дюпин, совершивший десять сейвов. Вратарь в каждой игре регулярно спасает партнёров и в буквальном смысле приносит своей команде очки. Например, в концовках матчей с «Зенитом» и «Уфой» он отразил пенальти. Оппоненты достаточно часто создают моменты у ворот двукратного чемпиона России, но их голкипер при этом умудрился оформить шесть «сухарей» во второй части сезона.

Причём на этот раз набрать три балла подопечным Слуцкого не помешало даже удаление Ивана Самошникова в начале второго тайма. В какой-то степени можно сказать, что хозяевам снова повезло, как в тех же играх с «Зенитом» и «Сочи», но везёт, как известно, тем, кто этого заслуживает.

Если «Рубин» зачастую одерживает важные победы, даже когда игра ему не очень даётся, то «Динамо», напротив, весной проиграло все ключевые встречи. Болельщики восхищались смелым атакующим футболом молодой команды, но опыта ей очевидно не хватает.

В марте коллектив Сандро Шварца мог включиться в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов, но уступил в дерби «Спартаку» — 1:2. Затем последовало поражение от «Крыльев Советов» в четвертьфинале Кубка страны. Наконец, бело-голубые проиграли «Химкам» и «Рубину» и теперь, вероятно, останутся в следующем сезоне без еврокубков.

Пока же группе молодых атакующих футболистов не достаёт хладнокровия, хотя рядом с ними в других линиях играют опытные Антон Шунин, Сергей Паршивлюк и Иван Ордец. Впрочем, в матче с «Рубином» Арсен Захарян и Константин Тюкавин остались в запасе и появились на поле только на 60-й минуте, но одержать победу гостям это не помогло.

Продолжает борьбу за места в еврокубках и «Сочи». После двух поражений в матчах с «Рубином» и «Зенитом» многие поспешили списать южан со счетов, но они следом одержали три победы подряд и вернулись в гонку. В субботу подопечные Владимира Федотова буквально вырвали три очка в противостоянии с «Краснодаром» — 3:1. На 85-й минуте решающий мяч забил Антон Заболотный, а в добавленное арбитром время точку поставил оформивший дубль Кристиан Нобоа.

36-летний эквадорец переживает настоящую вторую молодость. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету значатся уже 12 голов и семь результативных передач. Столько он не забивал даже в свои лучшие годы в «Рубине». Несмотря на достаточно почтенный по футбольным меркам возраст, легионер стал настоящим лидером и системообразующим футболистом команды, вокруг которого строится вся игра.

Ведь настоящих звёзд в «Сочи» нет. Сложно назвать ею героя мемов Заболотного, который в текущем сезоне забил уже десять мячей во всех турнирах, или списанного со счетов Ивана Новосельцева. Зато есть команда-звезда, в которой каждый раскрывается по-новому, как, например, Артур Юсупов, в 31 год проводящий самый результативный сезон в карьере.

Впрочем, в матчах с прямыми конкурентами южане потеряли всё-таки многовато очков. Только весной они уступили «Локомотиву», «Рубину» и «Зениту», а с «Ростовом» сыграли вничью. Этих баллов команде вполне может не хватить для того, чтобы впервые в истории пробиться в еврокубки.

А вот ЦСКА рискует впервые за долгое время не принять в них участие. Домашняя ничья с аутсайдером «Уфой» (1:1) ещё больше осложнила жизнь армейцам. Смена тренера в концовке сезона пока никак себя не оправдала. Под руководством Ивицы Олича армейцы набрали шесть очков в противостояниях, в которых обязаны были это делать: с «Тамбовом» и «Ротором», хотя даже в игре с последним коллективом чемпионата испытывали сложности.

А в играх с равными соперниками команда не показала ничего. Сначала последовало поражение от «Сочи» при огромном количестве моментов у ворот Игоря Акинфеева, затем неудача в дерби с нулём ударов в створ чужих. Попутно в полуфинале кубка красно-синие разгромно уступили «Локомотиву» — 0:3. Теперь последовала осечка во встрече с «Уфой».

При этом изменений к лучшему в игре коллектива не наблюдается, хотя сложно было ждать, что Олич кардинальным образом перестроит её за столь короткий срок. Вдобавок ЦСКА остался без одного из своих лидеров Николы Влашича. В отсутствие хорвата красно-синим будет очень сложно рассчитывать на победы в матчах с «Краснодаром» предельно мотивированного Гончаренко и задорным «Динамо».