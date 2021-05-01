«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Сочи» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Сочи» забил первым. На 6-й минуте пенальти реализовал Кристиан Нобоа.
«Краснодар» ответил голом Дмитрия Стоцкого на 59-й минуте, а на 79-й команда осталась в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Реми Кабела.
Победу «Сочи» принесли голы Антона Заболотyого, отличившегося на 85-й минуте, и Нобоа, забившего во второй раз на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 38 очками — десятый.
Ранее сообщалось, что Мусаев посетил матч «Краснодар» — «Сочи».