«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Сочи» в матче РПЛ

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«Краснодар» потерпел поражение от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Сочи» в матче РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Сочи» забил первым. На 6-й минуте пенальти реализовал Кристиан Нобоа.

«Краснодар» ответил голом Дмитрия Стоцкого на 59-й минуте, а на 79-й команда осталась в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Реми Кабела.

Победу «Сочи» принесли голы Антона Заболотyого, отличившегося на 85-й минуте, и Нобоа, забившего во второй раз на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Сочи» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 38 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что Мусаев посетил матч «Краснодар» — «Сочи».

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