Бойкот от СМИ, насмешки «Спартака» и «Зенита», признания Тодуа: как ЦСКА стал самым обсуждаемым клубом недели в РПЛ

Несколько изданий объявили бойкот московскому ЦСКА из-за отказа клуба выдать одному из журналистов аккредитацию на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». Представители СМИ сочли подобные действия неприемлемыми и пообещали не публиковать новости о команде, пока допуск на игры не будет открыт для всех обозревателей. На скандал вокруг конкурента отреагировали в «Спартаке» и «Зените», высмеяв соперников в социальных сетях.

Московский ЦСКА продолжает оставаться в центре внимания спортивной общественности, правда, в самом клубе вряд ли довольны подобным интересом. Так, в преддверии матча 28-го тура первенства России с «Уфой» несколько спортивных СМИ объявили армейцам бойкот, а конкуренты по РПЛ в очередной раз жёстко пошутили над шестикратным чемпионом страны. Особенно отличился «Спартак», на протяжении последней недели неоднократно высмеивавший извечного противника.

По-настоящему конфликт разгорелся в пятницу, 30 апреля. Интернет-порталы Sports.ru и «Чемпионат» опубликовали совместное заявление о намерении объявить информационный бойкот клубу. Причиной подобного решения стал отказ красно-синих выдать журналисту Андрею Панкову аккредитацию на встречу с «Уфой».

По мнению представителей СМИ, подобные действия стали ответом красно-синих на публикацию Панковым материала под заголовком «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре». В нём журналист высказал своё мнение о последних событиях в команде, перестановках в тренерском штабе и трансферной политике.

«ЦСКА отказал мне в аккредитации на матч с «Уфой». Свобода слова по-армейски! Любимый клуб не перестаёт удивлять», — сообщил Панков в Twitter.

Примечательно, что ранее на неделе ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором обратился к СМИ и призвал не публиковать «ложные домыслы».

«В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешёвые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас ещё больше. И ВЭБ.РФ, и совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых», — говорится в сообщении.

Тем не менее отказ обозревателю «Чемпионата» в аккредитации говорит о том, что в армейском клубе всё же обращают внимание на подобные публикации. При этом в интернет-изданиях посчитали подобное неприемлемым и расценили как воспрепятствование работе журналиста.

«Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа, и мы не будем с этим мириться. Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА. Наши репортёры не пойдут на матчи по аккредитации, на страницах наших сайтов не выйдет никаких материалов про ЦСКА — только новости о результате и — в зависимости от ситуации — заметки об «Уфе», — сообщается в заявлении.

Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные 🤫 https://t.co/js8nQKKStH — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 30, 2021

Инициативу изданий оценил известный в прошлом комментатор, блогер Василий Уткин. Он жёстко раскритиковал действия клуба и поддержал коллег.

«Я, конечно, не СМИ и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчёт матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился, — это мелко и мерзко. Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтобы о вас писали? Идите к чёрту — не будем», — написал Уткин в Telegram-канале.

Примечательно, что на новость о бойкоте отреагировали в официальном аккаунте «Зенита» в Twitter. Петербуржцы в шутливой манере поддержали данную инициативу и заверили, что в ближайшие дни не будут упоминать оппонентов из Москвы.

«Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на протяжении последней недели армейцы регулярно сталкивались с подобными проявлениями юмора со стороны конкурентов по чемпионату России. Правда, до настоящего момента особую активность в этом плане проявлял исключительно «Спартак». И это неудивительно: победа и доминирующее выступление в столичном дерби предоставили красно-белым достаточно поводов для радости.

Привет, конюшня. Ну как твои дела? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021

Наиболее резонансным получился твит, опубликованный спустя полтора часа после окончания матча 27-го тура с ЦСКА. В нём SMM-служба «Спартака» назвала оппонента «конюшней», намекнув на одно из прозвищ коллектива. Примечательно, что данное слово также используется в одной из фанатских кричалок красно-белых, в которой фигурирует основатель клуба — Николай Петрович Старостин.

«Привет, конюшня, ну как твои дела? Сын егеря (Старостин. — RT) вернётся и сожжёт твои трибуны все дотла», — поётся в кричалке.

Тогда многие не оценили юмор представителей SMM-службы красно-белых. Безусловно, самая негативная реакция последовала из лагеря армейцев, обвинивших противников в отсутствии уважения. При этом директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов не нашёл в твите ничего оскорбительного.

«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризируют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и Twitter — это площадка, где не общаются языком официальных писем», — выразил мнение Фетисов.

На протяжении последних дней в «Спартаке» продолжали троллить своих исторических соперников. Причём в обоих случаях объектом насмешек стал левый защитник ЦСКА Георгий Щенников. Сначала посмеялись над тем, как Джордан Ларссон прокинул ему мяч между ног, сопроводив это фрагментом из песни «Плачь и смотри» группы «Непара». Затем продемонстрировали, как его эффектно обыграл Виктор Мозес. Небольшим дополнением к этому стала публикация ролика о юбилее победы над красно-синими в чемпионате России. Тогда, 30 апреля 2011 года, подопечные Валерия Карпина в гостях взяли верх со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Ари.

Впоследствии в Twitter «Спартака» появилась ещё одна публикация, адресованная ЦСКА. SMM-служба опубликовала кроссворд с тремя вопросами и назвала его «пятничной забавой для пытливых умов». Так, болельщикам предлагалось отгадать, у кого «дела плохи», назвать имя «псевдожурналиста и недоброжелателя», а также число ударов по воротам Александра Максименко в матче 27-го тура чемпионата страны.

Пятничная забава для пытливых умов 😜 pic.twitter.com/PMcvyAYzbU — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 30, 2021

Казалось бы, переживающим не лучший период красно-синим было достаточно насмешек со стороны соперников по первенству и конфликта со СМИ, но масла в огонь подлила голкипер женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа. В очередном выпуске «Коммент.Шоу» она рассказала, как девушки отмечают крупные победы, но заострила внимание на инциденте с 18-летним защитником мужского коллектива Вадимом Карповым.

«О том, как гуляют девчонки, спросите у Набабкина. Он вам расскажет… У нас был чемпионский банкет, на который пригласили и ребят. Вадим Карпов меня убьёт, конечно, но я расскажу. Вадима Карпова через час выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии. Вот так мы гуляем. Да простит меня Вадим», — призналась Тодуа.