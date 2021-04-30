Вратарь женской команды ЦСКА рассказала, как Карпов напился на банкете

Вратарь и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала, как защитник основной команды Вадим Карпов напился на банкете.

«У нас такой график, что даже нет времени напиться. Но когда есть повод и тренер говорит, что можно, то, конечно: гуляй, рванина! О том, как гуляют девчонки, спросите у Набабкина. Он вам расскажет», — сказала Тодуа в програме «Коммент.Шоу» на Youtube.

По словам вратаря, у женской команды ЦСКА был чемпионский банкет, на который пригласили игроков основной команды.

«Вадим Карпов меня убьёт, конечно, но я расскажу. Карпова через час выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии. Вот так мы гуляем. Да простит меня Вадим», — сказала она.

В нынешнем сезоне Карпов провёл за ЦСКА 12 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Sports.ru и «Чемпионат» объявили информационный бойкот ЦСКА.