«Спартак» составил кроссворд с вопросами на актуальные темы

Московский «Спартак» опубликовал кроссворд, состоящий из трёх вопросов.

Московский клуб на официальной странице в Twitter предлагает ответить на следующие вопросы:

1. У кого плохи дела (семь букв)?

2. «Псевдожурналист и недоброжелатель» (шесть букв).

3. Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби (четыре буквы).

Публикация «Спартака» сопровождается подписью: «Пятничная забава для пытливых умов».

Ранее сообщалось, что «Зенит» пошутил о заявлении Sports.ru и «Чемпионата» про ЦСКА.