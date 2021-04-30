«Спартак» составил кроссворд с вопросами на актуальные темы
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Московский клуб на официальной странице в Twitter предлагает ответить на следующие вопросы:
1. У кого плохи дела (семь букв)?
2. «Псевдожурналист и недоброжелатель» (шесть букв).
3. Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби (четыре буквы).
Публикация «Спартака» сопровождается подписью: «Пятничная забава для пытливых умов».
Ранее сообщалось, что «Зенит» пошутил о заявлении Sports.ru и «Чемпионата» про ЦСКА.