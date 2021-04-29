Момент истины: почему работу Николича в «Локомотиве» стоит оценивать после игр с «Зенитом» и «Динамо»

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиге. После возобновления сезона железнодорожники продемонстрировали серию из восьми побед и поднялись с восьмого на второе место в турнирной таблице, но считать успешной работу серба в сезоне-2020/21 пока преждевременно. Почему выводы о её качестве стоит делать после встреч с «Зенитом» и «Динамо» — в материале RT.

Ещё за три тура до завершения чемпионата России по футболу «Локомотив» можно смело назвать главным открытием второй части сезона. На зимний перерыв команда ушла восьмой, а её отставание от дающего путёвку в Лигу чемпионов второго места составляло девять очков. Однако с февраля по апрель железнодорожники одержали победы во всех восьми матчах и не только обошли прямых конкурентов за путёвку в главный еврокубок, но и практически гарантировали себе неофициальное звание победителя весеннего отрезка первенства. В активе подопечных Марко Николича значится 24 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя («Рубин»).

Причём показывать такие результаты «Локомотиву» не мешает даже борьба на два фронта. Да, в весенней части российским командам не приходится жаловаться на график, но факт наличия дополнительной нагрузки всё равно стоит учитывать. Тем не менее железнодорожники не только доминировали в чемпионате, но и вышли в финал Кубка России. Причём проходной можно назвать разве что встречу с «Тамбовом» в четвертьфинале. В оставшихся играх были повержены «Сочи» и ЦСКА — представители топ-6 и претенденты на медали РПЛ.

На фоне успешных выступлений кардинальным образом изменилось мнение болельщиков и экспертов о наставнике красно-зелёных. Если в декабре Николичу приходилось отвечать на вопросы об отставке во время пресс-конференций, то в последнее время специалист получает одни комплименты. Подтверждением тому являются две подряд награды лучшему тренеру месяца в РПЛ. И спорить с этим сложно. Составить конкуренцию ему могут разве что Леонид Слуцкий и Игорь Черевченко, но показатели серба уж слишком впечатляющие.

Однако стоит обратить внимание, что результаты «Локомотива» во многом обусловлены не столько качественной игрой, сколько феноменальной реализацией. Так, во второй части сезона железнодорожники забили 22 мяча — лучший результат в лиге наравне с «Зенитом». Но при этом по показателю ожидаемых голов (xG) они занимают лишь седьмое место (11,56), уступая не только представителям лидирующей шестёрки, но и переживающему кризис «Краснодару». Схожая ситуация и с пропущенными мячами. В последних восьми турах красно-зелёные пропустили лишь четыре раза (на 4,93 меньше прогнозируемого xGA), что говорит об отличной форме Маринато Гилерме.

В последнее время подобную разницу между количеством ожидаемых и реальных голов принято обозначать термином overperformance (выступление выше ожидаемого). А отличным примером такой команды совсем недавно служил мадридский «Атлетико». Вплоть до февраля подопечные Диего Симеоне использовали практически каждый полумомент и с большим отрывом возглавляли турнирную таблицу чемпионата Испании. Так, после 21-го тура «матрасники» имели в послужном списке 39 забитых и десять пропущенных мячей, в то время как показатели xG и xGA составляли 26,6 и 13,9 соответственно.

Резюмируя: достичь подобной разницы практически невозможно без фантастической формы нападающих и доли везения. И если посмотреть на матчи с участием «Локомотива», всё это имеется в избытке. Достаточно вспомнить каждый результативный удар Гжегожа Крыховяка, первый гол Фёдора Смолова в ворота «Арсенала» и точно исполненный штрафной в дерби со «Спартаком», а также шедевр Виталия Лисаковича в игре с «Ротором». Почти каждый из этих эпизодов вряд ли претендовал на звание «явного голевого момента», но при этом мяч оказывался в сетке.

Несомненно, всё это не отметает заслуг Николича во главе «Локомотива». После невнятного выступления в первой половине сезона многие ожидали, что красно-зелёным будет непросто побороться даже за попадание в еврокубки. Но наставник сумел замотивировать своих подопечных и настроить их на продолжение борьбы за награды.

При этом сербский специалист показал себя не только как прекрасный психолог, но и как тактик. При нём коллектив стал играть в современный футбол со ставкой на контрпрессинг, а весной и вовсе сделался одним из лучших в данном аспекте.

Если брать в расчёт исключительно последние два месяца, то железнодорожники занимают второе место в лиге по показателю PPDA (среднее количество передач, которые совершает оппонент до потери мяча), уступая лишь «Спартаку» (6,65 и 6,55 соответственно).

Хотя бы поэтому успехи «Локомотива» нельзя списывать исключительно на везение и недооценивать достижения Николича во главе коллектива. Серб оказался гораздо более мастеровитым тренером, чем многие полагали изначально, и заслужил право считаться одним из сильнейших в РПЛ. Однако скорректировать оценку его работы в сезоне-2020/21 вполне могут результаты матчей 28-го и 29-го туров РПЛ.

Так сложилось, что встречи с «Зенитом», «Динамо» и «Уралом» станут определяющими для Николича в нынешнем сезоне. Как ни обидно, но восемь побед подряд лишь помогли «Локомотиву» выйти из сложной ситуации и вернуться в борьбу за серебро, однако не гарантировали его. «Спартак» отстаёт всего на два очка и не только находится в приподнятом настроении после триумфа в дерби с ЦСКА, но и имеет гораздо менее сложный календарь. Для сравнения: красно-белых ждут матчи с «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом» — на порядок менее серьёзными оппонентами.

Таким образом, чтобы сохранить второе место, «Локомотиву» может потребоваться набрать семь очков в оставшихся турах. А в 28-м ему необходимо как минимум сыграть вничью с «Зенитом», что представляется весьма непростой задачей даже с учётом нынешней формы москвичей и сложностей петербуржцев. Подопечные Сергея Семака хоть и имеют в активе пять побед в шести последних встречах, но обыгрывали они аутсайдеров — находящийся в кризисе ЦСКА и «Сочи». При этом игра с «Краснодаром» вполне могла завершиться поражением, если бы не грубейшая ошибка Матвея Сафонова на выходе.

Стоит отметить, что сами железнодорожники довольно успешно соперничают с петербуржцами в последние годы. На данный момент беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает уже четыре матча, один из которых и вовсе завершился в пользу красно-зелёных. В сентябре 2019-го «Локомотив» на своём поле одержал победу со счётом 1:0 (автором единственного гола стал Крыховяк). Правда, к заслугам Николича её отнести нельзя, ведь тогда коллективом руководил Юрий Сёмин.

В связи с этим будет крайне любопытно понаблюдать, каким предстанет «Локомотив» в матче с действующим чемпионом страны. Решит ли Николич придерживаться собственного стиля и высоко прессинговать соперника или перестрахуется и сыграет от обороны. Также интересно, сумеют ли исполнители железнодорожников продемонстрировать столь же впечатляющие показатели в плане реализации.

Даже если «Локомотиву» удастся в пятый раз подряд не уступить «Зениту», то в следующем туре их ждёт не менее серьёзное испытание. Причём на красно-зелёных будет давить не только фиаско в предыдущем матче с «Динамо» (1:5), но и тот факт, что встреча пройдёт в Химках, а не на «РЖД Арене». Клуб был наказан проведением одной игры первенства на нейтральном поле по итогам противостояния со «Спартаком».

Сложно сказать, станет ли потеря преимущества домашнего стадиона важным фактором в московском дерби. Но ясно, что задача «Локомотива» пусть и немного, но усложняется. И тем почётнее ему будет и в этом случае выйти победителем. Если красно-зелёные всё же сумеют сохранить второе место и финишировать в зоне Лиги чемпионов, то нынешний сезон можно будет смело считать успешным, а Николича — одним из сильнейших тренеров РПЛ.