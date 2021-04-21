Два сейва в серии пенальти и ошибки в обороне: как «Крылья» и «Локомотив» вышли в финал Кубка России

«Локомотив» и «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России по футболу. Железнодорожники в московском дерби дома разгромили ЦСКА благодаря мячам Франсуа Камано и Гжегожа Крыховяка, а также автоголу Ивана Облякова. В свою очередь, самарцы в серии пенальти оказались сильнее «Ахмата». Главным героем противостояния стал вратарь Евгений Фролов, который вышел на замену и отразил два удара с 11-метровой отметки.

Десятая победа «Локомотива» подряд

Волей жребия в полуфинале Кубка России болельщики получили возможность насладиться столичным дерби «Локомотив» — ЦСКА. Железнодорожники после возобновления сезона набрали отличный ход и одержали девять побед во всех турнирах. Армейцы, напротив, забуксовали и пережили смену тренера. Место Виктора Гончаренко занял Ивица Олич. Таким образом, в среду, 21 апреля, должна была состояться балканская дуэль хорвата с сербом Марко Николичем.

Любопытно, что пути команд уже пересекались в 2021 году. Они встретились в рамках РПЛ в конце февраля, и красно-зелёные оказались сильнее — 2:0. А непосредственно в преддверии полуфинального матча КР железнодорожники разгромили «Ростов» и закрепились на втором месте турнирной таблицы чемпионата страны. В свою очередь, соперник прервал трёхматчевую победную серию под руководством Олича, уступив «Сочи».

Кроме того, армейцы столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. Повреждения получили сразу два защитника — Марио Фернандес и Вадим Карпов. С учётом травмы Хёрдура Магнуссона у тренерского штаба не было иного выбора, кроме как поставить в центр обороны Игоря Дивеева и Виктора Васина. На правом же фланге сыграл универсальный Константин Марадишвили.

Хозяева, напротив, могли рассчитывать практически на всех сильнейших. В частности, вернулись в строй Максим Мухин и Дмитрий Баринов, которые расположились в центре поля с Гжегожем Крыховяком и Рифатом Жемалетдиновым.

Впрочем, ЦСКА, несмотря на потери, начал игру с позиции силы и даже забил быстрый мяч. Хосе Саломон Рондон после проникающей передачи Алана Дзагоева обработал мяч на линии штрафной и нанёс точный удар. Судья Сергей Карасёв поначалу указал на центр, но после подсказки коллег на VAR отправился смотреть повтор. В итоге арбитр отменил гол из-за едва заметной игры рукой у венесуэльца.

А вот «Локомотив» вскоре забил абсолютно чистый мяч. Армейцы неудачно выполнили искусственное положение вне игры и оставили Франсуа Камано в одиночестве перед собственными воротами. Гвинеец легко переиграл Игоря Акинфеева и отметился седьмым голом после возобновления сезона.

Пропустив, ЦСКА продолжал владеть инициативой, но до чужой штрафной добирался нечасто. Гостям оставалось лишь бить с дальней дистанции. Так, Ивану Облякову незадолго до перерыва удался мощный выстрел в дальний угол, с которым с трудом справился Маринато Гилерме.

В самом начале второго тайма положение ЦСКА вовсе стало практически безнадёжным. «Локомотиву» удалось забить крайне курьёзный гол после подачи углового. Обляков неудачно подставился под мяч, и от его ноги он свечой влетел в сетку над обескураженным Акинфеевым.

Удвоив преимущество в счёте, железнодорожники окончательно закрылись в обороне и даже не стремились проводить фирменные контратаки. Армейцы же оказались не в состоянии возродить интригу. Большинство их атак завершались ещё на подступах к штрафной. Очередную великолепную игру провели центральные защитники Ведран Чорлука и Пабло. Даже если мяч долетал до ворот, то с ним без проблем справлялся Гилерме, который провёл седьмой матч на ноль в 2021-м.

В добавленное время хозяева вовсе довели дело до разгрома. Крыховяк после красивой скидки Антона Миранчука отправил мяч в дальний угол с рикошетом от штанги. Удивительно, что по итогам матча подопечные Николича нанесли всего четыре удара, но три из них оказались результативными. В активе ЦСКА 18 ударов и четыре — в створ.

В итоге команда пробилась в финал Кубка России в четвёртый раз за последние шесть лет. Причём в трёх предыдущих случаях «Локо» завоевал трофей.

Успех «Крыльев Советов» в серии пенальти

Во втором матче полуфинальной стадии турнира сошлись менее статусные команды — «Ахмат» и «Крылья Советов». Грозненцы в плей-офф выбили из борьбы «Ростов» и «Уфу» и намеревались сделать ещё один шаг по направлению к заветному трофею.

Но и самарцы мечтали сотворить очередную сенсацию. Они практически гарантировали себе возвращение в Премьер-лигу по итогам сезона и одержали во всех турнирах 13 побед подряд. В том числе в плей-офф Кубка оказались повержены команды РПЛ «Химки» (4:0) и «Динамо» (2:0).

Любопытно, что в рамках данного турнира «Крылья» и «Ахмат» в последний раз встречались в 2004-м в финале. Тогда грозненцы, выступавшие в Первом дивизионе, одержали на стадионе «Локомотив» неожиданную победу с минимальным счётом благодаря голу Андрея Федькова на 91-й минуте.

Спустя 17 лет фаворитом противостояния считался уже скорее коллектив из Чеченской республики. Подопечные Андрея Талалаева с первых минут забрали мяч под свой контроль и принялись проводить позиционные атаки. Гости отвечали быстрыми контрвыпадами. В частности, в дебюте счёт ударом из пределов штрафной едва не открыл лучший бомбардир команды Иван Сергеев.

Соперник, хотя и владел инициативой, моменты начал создавать лишь во второй половине тайма. Вратарь молодёжной сборной России Иван Ломаев справился с двумя ударами из-за пределов штрафной, а затем буквально грудью бросился под выстрел Владимира Ильина с близкой дистанции.

Во второй половине ход игры не сильно изменился. «Ахмат» продолжал владеть мячом, но чужим воротам угрожал нечасто. Обе команды в столь ответственной встрече попросту боялись рисковать и в большей степени стремились не позволить отличиться сопернику.

Пожалуй, после перерыва больше всего запомнился эпизод с участием Ломаева и вышедшего на замену Бернарда Бериши. Голкипер за пределами собственной штрафной врезался в нападающего, но судья Владимир Москалёв нарушения правил не зафиксировал.

В результате судьба противостояния решилась в серии пенальти. Причём Игорь Осинькин перед её началом произвёл замену вратаря и выпустил на поле опытного Евгения Фролова, а также Дмитрия Комбарова.

И эти рокировки полностью себя оправдали. В «лотерее» вратарь парировал удары Габриэля Янку и всё того же Бериши. Косовар пытался исполнить «паненку» прямо по центру, но соперник остался на месте и спокойно забрал мяч. Футболисты «Крыльев» все четыре свои попытки реализовали, а решающая осталась как раз за Комбаровым. Таким образом, самарский коллектив впервые с 2004-го пробился в финал Кубка России.