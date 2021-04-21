«Крылья Советов» по пенальти победили «Ахмат» и вышли в финал Кубка России

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над грозненским «Ахматом» в полуфинале Кубка России по футболу.

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Основное время встречи, прошедшей в Грозном, завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти победу со счётом 4:1 одержали «Крылья Советов». Голкипер самарской команды Евгений Фролов, вышедший вместо Ивана Ломаева, отразил два 11-метровых удара. Соперником «Крыльев Советов» в финале Кубка России, который пройдёт 12 мая, станет победитель противостояния московских ЦСКА и «Локомотива». Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.