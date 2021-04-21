«Крылья Советов» по пенальти победили «Ахмат» и вышли в финал Кубка России
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Основное время встречи, прошедшей в Грозном, завершилось со счётом 0:0.
В серии послематчевых пенальти победу со счётом 4:1 одержали «Крылья Советов».
Голкипер самарской команды Евгений Фролов, вышедший вместо Ивана Ломаева, отразил два 11-метровых удара.
Соперником «Крыльев Советов» в финале Кубка России, который пройдёт 12 мая, станет победитель противостояния московских ЦСКА и «Локомотива».
Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.