«Крылья Советов» по пенальти победили «Ахмат» и вышли в финал Кубка России

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Самарские «Крылья Советов» одержали победу над грозненским «Ахматом» в полуфинале Кубка России по футболу.
«Крылья Советов» по пенальти победили «Ахмат» и вышли в финал Кубка России
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Основное время встречи, прошедшей в Грозном, завершилось со счётом 0:0.

В серии послематчевых пенальти победу со счётом 4:1 одержали «Крылья Советов».

Голкипер самарской команды Евгений Фролов, вышедший вместо Ивана Ломаева, отразил два 11-метровых удара.

Соперником «Крыльев Советов» в финале Кубка России, который пройдёт 12 мая, станет победитель противостояния московских ЦСКА и «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

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