Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА

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Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на полуфинальных матчах Кубка России.
Карасёв обслужит полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Локомотив» — ЦСКА: главный арбитр — Сергей Карасёв, ассистенты арбитра — Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный арбитр — Евгений Турбин, арбитры на VAR — Артём Любимов и Тихон Калугин, инспектор матча — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: главный арбитр — Владимир Москалёв, ассистенты арбитра — Валерий Данченко, Алексей Воронцов, резервный арбитр — Николай Волошин, арбитры на VAR — Алексей Сухой, Валентин Мурашов, инспектор матча — Сергей Зуев.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 21 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Ахмат» и «Крылья Советов» проведут матч в тот же день. Команды встретятся на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игра начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Вилков пожизненно отстранён от судейства футбольных матчей.

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