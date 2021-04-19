Вилков пожизненно отстранён от судейства футбольных матчей

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение от работы арбитра Михаила Вилкова.

«Решение по поводу Михаила Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, Вилков вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи», — цитирует Хачатурянца РИА Новости.

Глава судейского комитета РФС выразил надежду, что отстранение Вилкова будет сигналом для всех остальных арбитров.

«Не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы арбитры окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры», — сказал он.

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее сообщалось, что Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов».