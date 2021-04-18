«СЭ»: Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов»

Российский арбитр Михаил Вилков может завершить карьеру после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

По информации «Спорт-Экспресса», он не будет включён в список арбитров, которых допустят к судейству в следующем сезоне.

Напомним, что после встречи 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка арбитров лиги до 31 декабря 2020 года.

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее сообщалось, что Вилков назвал бывшего полузащитника ЦСКА Вернблума самым неприятным из футболистов.