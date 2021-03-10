Судья Вилков назвал экс-полузащитника ЦСКА Вернблума самым неприятным из футболистов

Футбольный судья Михаил Вилков ответил на вопрос о том, кто для него является самым неприятным футболистом.

«Мы готовимся к матчам и знаем практически всех футболистов. Знаем, от кого и что ожидать. Самым неприятным из футболистов был Понтус Вернблум из московского ЦСКА — это реально жди беды. Понтус даже в простой встрече мог поджечь, поругаться с арбитром, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Понтус Вернблум — трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России и обладатель Кубка России в составе московского ЦСКА.

Ранее Вилков высказался о том, что его называют «зенитовским судьёй».