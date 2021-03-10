Судья Вилков назвал экс-полузащитника ЦСКА Вернблума самым неприятным из футболистов

Короткая ссылка
Футбольный судья Михаил Вилков ответил на вопрос о том, кто для него является самым неприятным футболистом.
Судья Вилков назвал экс-полузащитника ЦСКА Вернблума самым неприятным из футболистов
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы готовимся к матчам и знаем практически всех футболистов. Знаем, от кого и что ожидать. Самым неприятным из футболистов был Понтус Вернблум из московского ЦСКА — это реально жди беды. Понтус даже в простой встрече мог поджечь, поругаться с арбитром, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Понтус Вернблум — трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России и обладатель Кубка России в составе московского ЦСКА.

Ранее Вилков высказался о том, что его называют «зенитовским судьёй».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить