Вилков высказался о том, что его называют «зенитовским судьёй»

Футбольный арбитр Михаил Вилков ответил на вопрос о том, как относится к тому, что его называют «зенитовским судьёй».

«Спокойно отношусь к тому, что меня называют «зенитовским судьёй». Стараюсь не обращать на это внимание. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Также арбитр объяснил, почему он часто работает на матчах петербургского «Зенита».

«Не я же себя назначал на эти матчи. У меня за карьеру 170—180 игр, и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра», — добавил он.

В ноябре 2020 года Михаил Вилков был исключён из состава судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Вилков обслуживал скандальный матч «Краснодара» с «Рубином» (3:1). Арбитр признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) при рассмотрении жалобы казанского клуба. После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.

Ранее сообщалось, что Вилков вернётся к обслуживанию матчей РПЛ.