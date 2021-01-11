Источник: судья Вилков вернётся к обслуживанию матчей РПЛ

Арбитр Михаил Вилков, который был понижен в категории после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Рубин» (3:1), вернётся к обслуживанию матчей элитного дивизиона страны.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Вилков вновь сможет обслуживать матчи РПЛ в статусе главного арбитра.

Издание также сообщает, что 41-летний Евгений Турбин и 33-летний Алексей Сухой покинут число элитных рефери. Их оставят только в числе видеоарбитров. Отстранение будет длиться как минимум до лета этого года.

В матче «Краснодар» — «Рубин», который закончился в пользу хозяев со счётом 3:1, Вилков допустил ряд серьёзных ошибок, за что и получил отстранение.

Ранее в РФС отреагировали на видео, где арбитры бригады Иванова пьют водку перед матчем.