Сенсация в Самаре и волевая победа в Туле: как «Крылья Советов» и ЦСКА вышли в полуфинал Кубка России

«Крылья Советов» неожиданно обыграли «Динамо» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Самарская команда дома забила два безответных мяча в ворота соперника. В свою очередь, ЦСКА на выезде одержал волевую победу над «Арсеналом» благодаря голу Марио Фернандеса на 86-й минуте. При этом туляки в начале второго тайма остались в меньшинстве после удаления Евгения Луценко.

36 голов Сергеева

«Крылья Советов» оказались единственным представителем ФНЛ в четвертьфинале Кубка России. Для большинства болельщиков это не стало сюрпризом, поскольку самарцы являются сильнейшей командой лиги в текущем сезоне и уверенно лидируют в турнирной таблице, практически гарантировав себе повышение в классе. Мало того, в активе подопечных Игоря Осинькина девять побед подряд в подэлитном дивизионе.

Да и в КР «Крылья» проявили себя достойно и практически без сопротивления выбили из борьбы сразу два коллектива из РПЛ — «Ротор» (3:0) и «Химки» (4:0). Впрочем, в четверг, 8 апреля, хозяев на «Самара Арене» ждало куда более серьёзное испытание в лице набравшего отличный ход под руководством Сандро Щварца «Динамо». Бело-голубые в 2021-м выиграли пять матчей из шести во всех турнирах, а в последнем туре Премьер-лиги забили четыре безответных мяча в ворота «Уфы», поспособствовав тем самым отставке Рашида Рахимова.

Особый интерес у болельщиков вызывало присутствие в составе хозяев нападающего Ивана Сергеева. И уже на четвёртой минуте встречи с «Динамо» форварду удалось заявить о себе. Он выполнил результативную передачу на Романа Ежова, полузащитник в свою очередь обыграл соперника в правом углу штрафной и нанёс красивый удар в дальнюю девятку, ни оставив шансов Антону Шунину.

Неудачное начало негативно сказалось на действиях гостей. Они никак не могли наладить контроль над мячом и хотя бы приблизиться к чужой штрафной. Если же редкие удары по воротам «Крыльев» и проходили, то с ними без особых проблем справлялся Богдан Овсянников. Самарцы также не слишком часто создавали опасные моменты, но спокойно удерживали минимальное преимущество в счёте.

Казалось, фаворит сумеет прибавить во второй половине встречи, однако этого не произошло. Мало того, сразу после перерыва соперник едва не удвоил счёт. Мехди Зеффан нанёс сильный удар с лёту из-за пределов штрафной, и Шунин с огромным трудом перевёл мяч на угловой. Следом самый реальный шанс отличиться упустили гости. Вячеслав Грулёв после подачи с левого фланга головой бил наверняка, но Овсянников чудом успел сложиться и спас свою команду.

На 72-й минуте все вопросы об исходе противостояния снял Сергеев. Москвичи допустили очередную потерю в середине поля и позволили оппоненту провести стремительную контратаку, которая закончилась прострелом с правого фланга в штрафную. Роман Нойштедтер пытался перехватить передачу, но лишь подправил мяч к линии ворот, откуда его буквально занёс в сетку лучший бомбардир ФНЛ. Таким образом, на счету Сергеева в текущем сезоне значатся уже 35 голов во всех турнирах. «Крылья» же одержали пятую победу в пяти матчах Кубка России и впервые за 17 лет вышли в полуфинал Кубка России.

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Другой столичный коллектив ЦСКА на выезде встретился с «Арсеналом». В чемпионате страны дела туляков складываются не лучшим образом, и команда располагается только на 13-м месте в зоне стыковых матчей. Зато в Кубке России подопечные Дмитрия Парфёнова добились серьёзного успеха. Они не только заняли первое место в группе с «Салютом-Белгород» и «Текстильщиком», но и выбили из борьбы «Зенит». Причём «канониры» оказались сильнее маститого соперника на выезде.

В свою очередь, армейцы проводили только вторую встречу под руководством нового главного тренера Ивицы Олича. В дебютном они с трудом обыграли «Тамбов» в РПЛ и вдобавок из-за тяжёлой травмы потеряли основного центрального защитника Хёрдура Магнуссона. Любопытно, что в Тулу красно-синие приехали во второй раз менее чем за месяц. В середине марта они потерпели здесь сенсационное поражение (1:2) в рамках национального первенства, а потому горели желанием взять у хозяев реванш.

Однако первый тайм, как и в последней игре чемпионата в Туле, сложился для подопечных Олича не слишком удачно. Они владели инициативой, с первых минут забрали мяч под свой контроль, но не могли воплотить преимущество в моменты. Соперники пусть с огромным трудом, но держались.

Так, например, произошло, когда Фёдор Чалов и Никола Влашич вдвоём вышли на Егора Шамова. Хорват пытался покатить мяч партнёру под удар, но передачу каким-то чудом в подкате успел прервать Гиа Григалава.

А чуть позже уже голкипер спас хозяев после опаснейшего выстрела Чидеры Эджуке с левой ноги в дальний угол. Любопытно, что нигериец в данном матче разместился на правом фланге, а не на привычном левом.

К этому моменту ЦСКА уже уступал в счёте. «Арсенал» использовал, по сути, единственный свой шанс. Туляки заработали стандарт на правом краю, а Евгений Луценко после подачи Игоря Коновалова отправил головой мяч в сетку с ближней дистанции.

Однако во втором тайме ход игры полностью изменился. Во-первых, армейцам удалось сравнять счёт уже на 48-й минуте. Как и «Арсеналу», отличиться им помогло стандартное положение. Арнор Сигурдссон выполнил отличную подачу на дальнюю штангу с левого фланга, а молодой Вадим Карпов перевисел в воздухе оппонента и отправил мяч в сетку с рикошетом от Шамова.

В довершение всех бед туляки практически тут же остались в меньшинстве. Автор гола Луценко в верховом единоборстве с Игорем Дивеевым ударил оппонента локтем в нос и получил за это заслуженную вторую жёлтую карточку.

После этого преимущество ЦСКА стало подавляющим. Хозяева же отошли в оборону всей командой. И подопечные Дмитрия Парфёнова были близки к тому, чтобы удержать равный счёт. Сопутствовала им и удача. Например, в одном из эпизодов Шамов выпустил мяч из рук после прострела с края, но Хосе Саломон Рондон оказался к этому не готов. Тут же Егор исправился и чудом выручил команду после выстрела Влашича с рикошетом от защитника.

Однако в большинстве ЦСКА в концовке всё же вырвал победу. Удачной оказалась замена Оличем Ивана Облякова на Алана Дзагоева. В результате полузащитник на 86-й из-за пределов штрафной выполнил великолепную разрезающую передачу низом в штрафную на ход Марио Фернандесу. Натурализованнного бразильца пытался сдержать Александр Ломовицкий, но потерпел неудачу.

Так, армейцы одержали волевую победу над «Арсеналом» и вышли в полуфинал Кубка России, сделав подарок Акинфееву, а также новому главному тренеру Оличу.