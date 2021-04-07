Тренер «Сочи» заявил о наличии вопросов по судейству матча КР с «Локомотивом»

Помощник главного тренера «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал поражение команды от московского «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России по футболу.

«Думаю, болельщикам эта игра понравилась. Обилие голов, напряжение до последних секунд. Обидно проигрывать в таких матчах. Даже вдесятером мы создали массу моментов. Немного удачи, и был бы другой результат», — приводит слова Фоменко «Матч ТВ».

Он отметил, что удаление Кирилла Заики стало ключевым моментом матча.

«Есть вопросы к Василию Казарцеву по жёлтым карточкам. Разная трактовка эпизодов. По первой у нас есть большие вопросы. Наши судьи любят показывать карточки и таким образом держать в напряжении», — добавил специалист.

«Сочи» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 и завершил выступления в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Ранее Марко Николич прокомментировал победу над «Сочи» в четвертьфинале Кубка России по футболу.