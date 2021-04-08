Газизов прокомментировал скандальный пост «Уфы» в соцсетях

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал скандальную публикацию в социальных сетях уфимского клуба после матча 1/4 финала Кубка России с грозненским «Ахматом» (0:1).
Газизов прокомментировал скандальный пост «Уфы» в соцсетях
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

«Резонанс был, да. Но это интересно: на судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался, зато все заметили ошибку эсэмэмщика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По словам гендиректора «Уфы», в клубе решили наказывать сотрудников, как наказывают судей.

«Будем переводить их из Instagram в Twitter, потом в TikTok. А потом через некоторое время обратно возвращать», — сказал он.

Ранее в «Уфе» объяснили реакцию пресс-службы на эпизод в матче с «Ахматом».

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