«Химки» в меньшинстве проиграли «Крыльям Советов» в 1/8 финала Кубка России

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Подмосковные Химки» потерпели разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Химки» в меньшинстве проиграли «Крыльям Советов» в 1/8 финала Кубка России
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Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Крыльям Советов» принесли голы Ивана Сергеева, реализовавшего пенальти на восьмой минуте, Дмитрия Цыпченко, забившего на 62-й минуте, Егора Голенкова, отличившегося на 89-й минуте, и Никиты Чернова, поразившего ворота соперника уже в компенсированное ко второму тайму время.

«Химки» доигрывали встречу вдесятером — на 19-й минуте прямую красную карточку получил Михаил Тихонов. На 75-й минуте также был удалён Резиуан Мирзов, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора изменил своё решение и ограничился жёлтой карточкой.

Таким образом, «Крылья Советов» пробились в четвертьфинал Кубка России, а «Химки» завершили выступления в нынешнем розыгрыше турнира.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» в меньшинстве победил «Ростов» и вышел в 1/4 финала Кубка России.

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