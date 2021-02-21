«Ахмат» в меньшинстве победил «Ростов» и вышел в 1/4 финала Кубка России

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Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Ахмат» в меньшинстве победил «Ростов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
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Встреча, прошедшая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Ахмату» принёс гол Бернарда Бериши, реализовавшего пенальти на 18-й минуте.

Гости доигрывали матч в меньшинстве. На 47-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Максим Ненахов.

На 82-й минуте в составе «Ростова» пенальти не сумел реализовать Матиас Норманн.

Таким образом, «Ахмат» вышел в четвертьфинал Кубка России, а «Ростов» завершил выступления в нынешнем розыгрыше турнира.

Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл «Краснодар» и вышел в 1/4 финала Кубка России.

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