«Клуб играет ва-банк, как в покере»: Ярошик о назначении Олича главным тренером ЦСКА, спаде Чалова и провалах в Европе

Назначение Ивицы Олича главным тренером ЦСКА стало большим сюрпризом, поскольку ранее у него не было такого опыта. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист армейцев, а сейчас — наставник словенского «Целе» Иржи Ярошик. По его словам, хорвату будет непросто проявить себя на таком уровне. Также специалист подчеркнул, что красно-синим не хватает мастеров, высказался о стагнации Фёдора Чалова и возмутился провалам команды в еврокубках.

С именами Ивицы Олича и Иржи Ярошика у болельщиков ЦСКА ассоциируется золотая эпоха клуба в начале-середине нулевых. Чех в своё время стал самым дорогим футболистом в истории армейцев и помог им в 2003-м впервые выиграть чемпионат России, а в 2005-м перешёл в «Челси». В свою очередь, хорват успел завоевать с командой не только все возможные внутренние трофеи, но и Кубок УЕФА.

Впоследствии они оба стали тренерами. Сейчас Олич вернулся в Россию, чтобы принять неожиданный вызов и возглавить ЦСКА. Ярошик начал с малого и трудится в скромном словенском «Целе». В интервью RT Иржи вспомнил армейское прошлое, пожелал коллеге удачи и предположил, как сложится его работа.

«Решение клуба удивило, ведь у Олича нет никакого тренерского опыта»

— Удивились, когда узнали о назначении Олича главным тренером ЦСКА?

— Во-первых, хочу сказать, что я очень рад за Ивицу и буду поддерживать его. Но решение клуба удивило, ведь у Олича нет никакого тренерского опыта. В ЦСКА всегда действовали хладнокровно — странно, что в такой важный момент в команду взяли специалиста, который прежде нигде не работал главным. Но повторюсь, мы с Ивицей навсегда останемся друзьями, и я буду желать ему только счастья и удачи.

— Лично поздравили Олича с назначением главным тренером ЦСКА?

— Признаюсь, мы с ним долго не общались. Но пару месяцев назад хотел посоветоваться с Ивицей насчёт одного игрока для «Целе», мы созвонились и долго беседовали о футболе. А спустя некоторые время он возглавил ЦСКА, и я его поздравил.

— Контракт ЦСКА с Оличем рассчитан на один год. Почему, на ваш взгляд, в клубе со специалистом подписали соглашение только на такой короткий срок?

— Интересный вопрос. Не знаю, может, ЦСКА идёт ва-банк, как в покере. Я смотрел матч армейцев с «Зенитом», и мне показалось, проблема не только в тренере. Со стороны возникает ощущение, что команде не хватает мастеров. Раньше, когда в ЦСКА приходили новые футболисты, они сразу давали результат. Сейчас не всегда получается привезти подходящего игрока под требования красно-синих.

— Можно ли фундаментально изменить коллектив за год, прописанный у Олича в контракте?

— Мне кажется, у него мало времени. Но посмотрим, какой бюджет будет у ЦСКА на летние трансферы, кто пополнит состав команды и на каком месте армейцы закончат чемпионат. Будущее ставит очень много вопросов. Сейчас до завершения сезона необходимо сконцентрироваться на результате и постараться занять наивысшее место в РПЛ, биться за попадание в Лигу чемпионов. При этом необходимо понимать, что если клуб хочет играть в главном еврокубке, потребуются три—четыре футболиста, которые будут способны помочь здесь и сейчас. То, как ЦСКА в последние годы выступает в Европе, никуда не годится.

— Как можно объяснить, что руководство ЦСКА сделало выбор в пользу Олича, а не того же Василия Березуцкого? Можно ли это связать с тем, что у хорвата есть опыт работы с европейскими тренерами в Бундеслиге?

— Если вы хотите побеждать только в России — это одно. А если мечтаете играть в Европе и достойно там выглядеть — другое. В таком случае требуется показывать футбол европейского уровня. По-другому не получится. Мне нравится, когда люди проходят эту школу и потом ставят немного другую игру.

— Выходит, неслучайно в штаб Олича вошёл Илия Арачич, который работал в немецком «Штутгарте»?

— Признаюсь, раньше мне не очень нравился немецкий чемпионат. Там было много борьбы, но сам футбол получался не слишком зрелищным. Однако сейчас Бундеслига в этом плане не уступает Примере. Все команды играют низом, выходят из обороны через короткий пас. Но в Германии люди много работают. Это очень важно. Там огромная конкуренция, и если ты не хочешь тренироваться и играть, тебя сразу заменят. Поэтому у местных игроков достаточно мотивации, они любят футбол.

«Было весело, когда Олич хотел что-то сказать на теории, а его никто не мог понять»

— Если вам поступит предложение от Олича войти в его штаб, согласитесь?

— Было бы очень приятно, но у него достаточно друзей в мире футбола. Думаю, Ивица соберёт свою команду. А если бы он мне и позвонил, ответил бы: «Спасибо, но у меня свой путь». Посоветовал бы ему взять в свой штаб Рахимича. Элвир — настоящая легенда ЦСКА. Он давно живёт в стране и отлично знает российский футбол.

Также по теме «Я жил армейским клубом»: Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА ЦСКА прекратил сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко. Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Специалист...

— Когда играли вместе с хорватом в ЦСКА, замечали у него задатки тренера?

— В 25 лет ты мыслишь исключительно как футболист, и никто не заглядывает настолько далеко вперёд. Но в 30 начинаешь воспринимать мир иначе, поскольку у тебя есть семья, а карьера подходит к концу. В те годы я не мог предположить, что Олич, Дмитрий Кириченко, Элвир Рахимич и Сергей Семак станут тренерами. Если бы встретил их позже, возможно, сделал бы такой прогноз. Во всяком случае, было бы видно, кто как себя ведёт и чего хочет.

С другой стороны, раньше мы все любили футбол. Для нас он находился на первом месте. Поэтому можно было предположить, что и повесив бутсы на гвоздь, все останутся в этом виде спорта: один займёт пост руководителя, другой — тренера, третий — менеджера. Но представить, что все возьмутся тренировать, было сложно.

— Можно сказать, что на каждого из вас повлиял Валерий Газзаев?

— Про Валерия Георгиевича могу сказать только хорошие слова. Случались, конечно, и не самые приятные ситуации и болезненные поражения. Но всё-таки плюсов было намного больше. Мы выиграли много трофеев, играли с горящими глазами, любили футбол и радовали болельщиков. А друг у друга брали как хорошее, так и плохое, и нам всё это пригодилось в будущем.

— Можете вспомнить какой-то яркий момент в общении с Оличем во время совместных выступлений?

— Много времени с тех пор прошло... Конечно, иностранцы всегда общаются между собой больше, чем с россиянами. Но тогда у нас была особенно дружная команда. Рахимич стал, можно сказать, наставником Олича и его переводчиком. Ивица и сам хотел наладить со всеми контакт, поскольку был очень общительным человеком, но плохо знал язык. Было весело, когда он хотел что-то сказать на теории, а его просто никто не мог понять. Только я улавливал суть и старался перевести. Мы много смеялись. Но я всегда уважал Ивицу, поскольку видел, как он старается, занимается и любит футбол. Мне нравятся такие люди и игроки. С ним было приятно работать.

«Главное, чтобы не повторилась история Лэмпарда в «Челси»

— Фанаты ЦСКА перед матчем с «Тамбовом» вывесили баннер в честь Олича. Повышенное внимание способно оказать на тренера негативное влияние и помешать ему в работе?

— Скорее нет. Мы люди, немало повидавшие в футболе. Главное, чтобы не повторилась история Фрэнка Лэмпарда в «Челси». Он тоже был легендой клуба, и болельщики его любили. Но, видите, как всё закончилось... В этом плане немного переживаю за друга. Добиться чего-то с такими ожиданиями сложно. Нелегко прийти и сразу начать побеждать. Я ведь и сам работаю тренером и вижу, какое количество проблем возникает у людей нашей профессии, сколько всего нужно решать. Работа тренера — это не только игры и тренировки.

— Сложилось ощущение, что во встрече с «Тамбовом» Никола Влашич действовал с особым рвением. Тот факт, что в ЦСКА пришли его соотечественники, может повлиять на решение Николы остаться в Москве ещё на один сезон?

— Это не только поможет сохранить его, но и сделает Николу сильнее как футболиста. Однако нужно понимать: если появится клуб, готовый отдать за Влашича большие деньги, ЦСКА его отпустит.

— Способен ли при Оличе прибавить Фёдор Чалов, учитывая, что сам Ивица был нападающим высокого класса?

— Чалов — ещё молодой футболист, но в ЦСКА никто не будет ждать, пока он вновь заиграет на прежнем уровне. Падение может продолжаться несколько месяцев, но не лет. Фёдору может помочь приход нового тренера, который посмотрит на него другими глазами и поверит. С другой стороны, Олич может привезти футболиста, который будет больше подходить под его требования. Повторюсь, в такой большой команде, как ЦСКА, никто не будет ждать полгода—год, если ты мало забиваешь. Просто придёт другой человек. В настоящий момент серьёзной проблемой для армейцев является как раз отсутствие нападающего, который готов брать на себя ответственность, создавать моменты и забивать решающие мячи.

— Кристиян Бистрович зимой ушёл в аренду в «Касымпашу». Приход на пост главного тренера ЦСКА соотечественника способен положительно повлиять на его карьеру в России?

— Хорошо, что Бистрович уехал в Турцию. Он не опустил руки, а перешёл в другую команду, чтобы доказать, что является сильным футболистом. Мне нравится такое отношение к делу. Бывает, тренер или руководство не видит человека в основе, но всегда может прийти другой специалист, который поверит в него. Считаю, Кристиян — хороший футболист, и у него сильный характер. Не исключено, что ЦСКА летом вернёт его.

— В штаб Олича вошли два хорватских специалиста. Стоит ли ожидать, что во время летнего трансферного окна в Москву также приедут другие футболисты из этой страны, например, из загребского «Динамо»?

— Это оченьхорошая команда, пожалуй, самая сильная в странах бывшей Югославии. Там есть много интересных футболистов, которые могут спокойно играть в России, в том числе за ЦСКА. Тем более в вашем чемпионате всегда выступало немало балканских исполнителей. Но нужно смотреть, каким будет трансферный бюджет ЦСКА. И важно, чтобы Ивица знал игроков лично. Если футболист талантливый, это хорошо, но он должен также обладать определённым характером, иметь желание прогрессировать и развиваться. Оличу нужно привезти в Москву людей, которые помогут ему дать результат. При этом необходимо понимать, что далеко не все футболисты, которые хорошо выглядят в Хорватии, способны выстрелить и в России. Здесь другие ожидания и иная степень давления.

— В игре с «Тамбовом» тяжёлую травму получил основной центральный защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Что Оличу делать с линией обороны?

— Сейчас идёт борьба за медали. Поэтому жаль, что выбыл такой важный игрок. Думаю, братья Березуцкие хорошо знают команду и должны подсказать Ивице, кем заменить Магнуссона. Тем более они и сами играли в обороне. У ЦСКА должны быть футболисты, способные закрыть эту зону и создать возможность для ротации. С другой стороны, может получиться и так, что армейцы без Хёрдура начнут играть в защите лучше, чем с ним, поскольку им придётся научиться обороняться всей командой.

— Ваш прогноз: справится ли Олич с работой при условии полного отсутствия опыта?

— Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг, и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их ещё больше. Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдёт... По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь.

— Какой результат по итогам сезона станет удовлетворительным для команды?

— У ЦСКА очень тяжёлый график. Сейчас всё будут решать детали: травмы, дисквалификации, характер. Думаю, серебро РПЛ станет суперрезультатом. Это было бы большим и приятным сюрпризом для меня. А возможную победу в Кубке России назову сказкой.