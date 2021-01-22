ЦСКА отдал Бистровича в аренду в турецкий клуб

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Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о переходе полузащитника Кристияна Бистровича в турецкий «Касымпаша» на правах аренды.
ЦСКА отдал Бистровича в аренду в турецкий клуб
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21 и предусматривает опцию выкупа.

22-летний Бистрович играет за ЦСКА с зимы 2018 года. В активе хорватского хавбека шесть голов и шесть голевых передач в 88 матчах за московский клуб.

«Касымпаша», базирующийся в Стамбуле, по итогам 19 туров турецкой Суперлиги занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА из-за переговоров по трансферу.

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