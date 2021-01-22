ЦСКА отдал Бистровича в аренду в турецкий клуб
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21 и предусматривает опцию выкупа.
22-летний Бистрович играет за ЦСКА с зимы 2018 года. В активе хорватского хавбека шесть голов и шесть голевых передач в 88 матчах за московский клуб.
«Касымпаша», базирующийся в Стамбуле, по итогам 19 туров турецкой Суперлиги занимает 16-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА из-за переговоров по трансферу.