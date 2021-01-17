Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА из-за переговоров по трансферу

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович не отправился с командой на тренировочные сборы в Испанию.

«Бистрович не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

По данным СМИ, в аренде Бистровича заинтересована пражская «Спарта».

22-летний Бистрович играет за ЦСКА с зимы 2018 года. В активе хорватского хавбека шесть голов и шесть голевых передач в 88 матчах за московский клуб.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко новым тренером вратарей.