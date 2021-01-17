Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА из-за переговоров по трансферу
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«Бистрович не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
По данным СМИ, в аренде Бистровича заинтересована пражская «Спарта».
22-летний Бистрович играет за ЦСКА с зимы 2018 года. В активе хорватского хавбека шесть голов и шесть голевых передач в 88 матчах за московский клуб.
Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко новым тренером вратарей.